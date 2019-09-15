Заворотнюк начали искусственную вентиляцию легких
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает телеграм-канал Mash.
Заворотнюк впала в кому на фоне отека мозга и многочисленных осложнений, по которым ей противопоказано операционное вмешательство. Врачи поддерживают пациенту с помощью препаратов.
Ранее Петр Чернышев, супруг актрисы, сообщил, что Анастасия Заворотнюк в сопровождении матери срочно обратилась в одну из столичных клиник, уточняет Газета.ru.
Ранее НСН писала о прекращении интенсивного лечения Заворотнюк медиками.
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