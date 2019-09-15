Заворотнюк начали искусственную вентиляцию легких

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает телеграм-канал Mash.

Заворотнюк впала в кому на фоне отека мозга и многочисленных осложнений, по которым ей противопоказано операционное вмешательство. Врачи поддерживают пациенту с помощью препаратов.

Ранее Петр Чернышев, супруг актрисы, сообщил, что Анастасия Заворотнюк в сопровождении матери срочно обратилась в одну из столичных клиник, уточняет Газета.ru.

Ранее НСН писала о прекращении интенсивного лечения Заворотнюк медиками.

