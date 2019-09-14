Медики прекратили терапию Заворотнюк

Врачи приостановили интенсивную терапию звезды российских телесериалов Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает телеграмм-канал «Mash».

Решение медиков вызвано ухудшением состояния пациентки. Ранее стало известно о том, что у актрисы парализовало правую руку.

Анастасия Заворотнюк остается под наблюдением московских врачей, которую приняли российскую звезду после безуспешного лечения в Польше.

Ранее НСН сообщила о том, что представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов отрицал госпитализацию актрисы. Согласно его сообщению, Заворотнюк назвала публикации в СМИ о ее госпитализации «бредом» и попросила «отстать».

