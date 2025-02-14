Заведения «The Бык» и «Братья Караваевы» возобновили работу в Москве

Уточняется, что повторная проверка заведений показала, что все нарушения, которые ранее были выявлены, устранены.

Ранее работу одного из заведений сети «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен») приостановили на 60 суток в связи с выявлением кишечной палочки.

Аналогично Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 дней после заявления посетителя об отравлении и проверки, передает «Радиоточка НСН».

