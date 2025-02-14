Заведения «The Бык» и «Братья Караваевы» возобновили работу в Москве

Роспотребнадзор возобновил работу ресторана «The Бык» на 2-й Брестской улице и кулинарной лавки «Братья Караваевы» на Большой Грузинской улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что повторная проверка заведений показала, что все нарушения, которые ранее были выявлены, устранены.

Ранее работу одного из заведений сети «Братья Караваевы» (ООО «Мишлен») приостановили на 60 суток в связи с выявлением кишечной палочки.

Аналогично Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 дней после заявления посетителя об отравлении и проверки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РесторанРоспотребнадзорМосква

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