Защита Треповой подала апелляцию на приговор по делу о теракте
Защита осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) обжаловала приговор, пишет РИА Новости.
Адвокат осужденной Даниил Берман заявил, что апелляционная жалоба отправлена по почте. Детали станут известны при судебном разбирательстве, отметил он.
Второй Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей.
Приговор Треповой стал самым большим сроком, когда-либо назначенным в России женщине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вердикт суда, передает «Радиоточка НСН».
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