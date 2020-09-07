Защита Ефремова назвала возможный срок заключения актера
Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова в деле в деле о смертельном ДТП, рассказал, на какой срок, по его мнению, суд может отправить артиста в колонию.
В эфире «Первого канала» он отметил, что защита артиста не рассчитывает на условный срок и предполагает, что Ефремову назначат наказание в виде шести – восьми лет колонии.
Напомним, на заседании, которое прошло на минувшей неделе, гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы, подчеркивает RT.
Кроме того, 3 сентября Михаил Ефремов выступил в Пресненском районном суде Москвы с последнем словом по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Актёр признал свою вину и заверил, что искренне раскаивается, она также пообещал «не отмазываться» от наказания.
Он пояснил, что решил не использовать так называемое «телефонное право». В противном случае, суда не было бы вообще, утверждал он. Ефремов также предположил, что его лишат свободы на 10 лет, передает RT.
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