Защита Ефремова назвала возможный срок заключения актера

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова в деле в деле о смертельном ДТП, рассказал, на какой срок, по его мнению, суд может отправить артиста в колонию.

В эфире «Первого канала» он отметил, что защита артиста не рассчитывает на условный срок и предполагает, что Ефремову назначат наказание в виде шести – восьми лет колонии.

Напомним, на заседании, которое прошло на минувшей неделе, гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы, подчеркивает RT.