Зарплаты системных аналитиков в России выросли до 195 тысяч рублей

В феврале 2024 года средние зарплаты системных аналитиков в России увеличились до 195,2 тысячи рублей, сообщила пресс-служба рекрутингового сервиса HH.ru.

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За прошедший год зарплаты системных аналитиков выросли на 63%. Эта категория IT-специалистов стала лидером по динамике увеличения доходов.

При этом самые высокие зарплаты на отечественном IT-рынке предлагают дата-сайентистам и DevOps-инженерам. Их доход может составлять более 220 тысяч рублей в месяц, пишет «Газета.Ru».

По данным аналитиков HR-холдинга Ventra, по итогам 2023 года зарплата выросла у 53% россиян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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