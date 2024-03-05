Зарплаты системных аналитиков в России выросли до 195 тысяч рублей

За прошедший год зарплаты системных аналитиков выросли на 63%. Эта категория IT-специалистов стала лидером по динамике увеличения доходов.

При этом самые высокие зарплаты на отечественном IT-рынке предлагают дата-сайентистам и DevOps-инженерам. Их доход может составлять более 220 тысяч рублей в месяц, пишет «Газета.Ru».

По данным аналитиков HR-холдинга Ventra, по итогам 2023 года зарплата выросла у 53% россиян, передает «Радиоточка НСН».

