Зампрокурора на транспорте Москвы объявлен в международных розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего заместителя Московского прокурора по надзору за исполнение законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада, обвиняемого по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС.

Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении Листопада меру пресечения в виде заключения под стражу.

Собственник ресторанов «Тарас Бульба» объявлен в розыск из-за неуплаты налогов

Листопад и его начальник Денис Кочетыгов в 2019 году были награждены почетной грамотой МЧС за высокий профессионализм и ответственность при ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-148 в Московской области.

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Фото: arh.sledcom.ru
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