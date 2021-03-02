Зампрокурора на транспорте Москвы объявлен в международных розыск
Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего заместителя Московского прокурора по надзору за исполнение законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада, обвиняемого по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС.
Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении Листопада меру пресечения в виде заключения под стражу.
Листопад и его начальник Денис Кочетыгов в 2019 году были награждены почетной грамотой МЧС за высокий профессионализм и ответственность при ликвидации последствий авиакатастрофы самолета Ан-148 в Московской области.
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