Замминистра МЧС РФ Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области

По информации 112, ДТП случилось на 235-м километре трассы М-4 «Дон», когда Курынин и еще несколько человек передвигались на автомобиле TANK 500. В результате происшествия внедорожник опрокинулся. По предварительным данным, госпитализация заместителю министра не понадобилась. На месте происшествия действуют экстренные службы.

Позднее Курынин заявил «Газете.Ru», что не попадал в аварию в Тульской области.

«Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», – сказал он.

Ранее один человек погиб в ДТП на трассе М-10 в Новгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

