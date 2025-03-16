Один человек погиб в ДТП на трассе М-10 в Новгородской области

ДТП произошло в воскресенье, 16 марта около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе.

В результате столкновения трех автомобилей — двух легковых и одного грузового — произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti врезался в двигавшийся впереди него Volkswagen Jetta, который ехал в попутном направлении. От удара Chevrolet Lacetti вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Пассажир Lacetti получил различные травмы и был доставлен в больницу.

9 марта один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе под пермским Краснокамском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

