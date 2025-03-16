Один человек погиб в ДТП на трассе М-10 в Новгородской области
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, один человек погиб. Об этом сообщает управление ГИБДД по Новгородской области.
ДТП произошло в воскресенье, 16 марта около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе.
В результате столкновения трех автомобилей — двух легковых и одного грузового — произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti врезался в двигавшийся впереди него Volkswagen Jetta, который ехал в попутном направлении. От удара Chevrolet Lacetti вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.
Водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Пассажир Lacetti получил различные травмы и был доставлен в больницу.
9 марта один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе под пермским Краснокамском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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