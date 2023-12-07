В детсадах и школах Нижневартовска ввели масочный режим из-за ОРВИ
Масочный режим ввели в школах и детских садах Нижневартовска из-за роста случаев ОРВИ. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
Как указали власти, Роспотребнадзор за последнюю неделю зафиксировал увеличение количества заболевших на 13,8%. Отмечается, что эпидпорог ОРВИ и гриппа превысил средние многолетние показатели на 34,8%.
«Чтобы не допустить дальнейшего роста заболевших, с 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится масочный режим — необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях», — подчеркнули в администрации.
У воспитанников дошкольных организациях все занятия будут проводить только в своих группах, у школьников — в своих классах без смены кабинетов.
Администрация рекомендовала ввести масочный режим во всех организациях Нижневартовская, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости.
Ранее масочный режим ввели в медучреждениях Санкт-Петербурга, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru