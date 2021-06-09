Заммэра Ракова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Столичные власти призывают горожан соблюдать меры профилактики коронавируса в условиях роста заболеваемости. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, число инфицированных в столице на этой неделе растет, и эпидемиологи связывают это с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

«Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», — заявила Ракова.

Заммэра добавила, что у москвичей есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку от COVID-19.

Также Ракова сообщила, что власти увеличат до 14 тысяч число коек для пациентов с коронавирусом, а также усилят мощности по диагностике заболевания. Как отметила заммэра, на базе московских поликлиник уже открыты два дополнительных центра компьютерной томографии.

За минувшие сутки в столице зафиксировали рекордное число зарегистрированных случаев коронавируса – 4124. Это максимальный суточный прирост COVID-больных с 16 января, отмечает ОТР. Власти заявили об усилении контроля за масочно-перчаточным режимом и соблюдением мер профилактики инфекции в организациях и на предприятиях.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 локдауна в столице не планируется, сообщает МИР 24.

