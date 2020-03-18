Замглавы ФСИН отправлен в отставку
Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН. Отмечается, что соответствующий приказ президент России подписал сегодня, 18 марта.
Валерий Максименко занимал должность замглавы ведомства с 2016 года. В последнее время он курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта, подчёркивает RT.
Накануне НСН писала, что свой пост покидает Валентин Горбунов, который возглавлял Московскую городскую избирательную комиссию с 1995 года. Сообщалось, что причиной такого решения стало состояние здоровья 66-летнего Горбунова. По его словам, имя нового председателя МГИК Центральная избирательная комиссия назовет в среду, 18 марта.
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