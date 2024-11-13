Первый замглавы администрации Бронниц был задержан по делу о взятке

Следствием было установлено, что летом 2021 года администрация городского округа заключила контракт более чем на 158 млн рублей на благоустройство территорий парка в районе озера Бельское.

Отмечается, что после подписания контракта замглавы Бронниц потребовал от подрядчика взятку размере 5% от суммы контракта, пообещав ему отсутствие проблем при выполнении работ и их принятии.

«Общая сумма взятки составила не менее девяти млн рублей», - уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Она добавила, что в итоге работы были выполнены не в полном объёме, однако документы о приёмке были подписаны. В результате городскому бюджету был причинён ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.

Ранее за взятку 60 млн рублей был арестован бывший замминистра образования и науки Дагестана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».