Первый замглавы администрации Бронниц был задержан по делу о взятке
Первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
Следствием было установлено, что летом 2021 года администрация городского округа заключила контракт более чем на 158 млн рублей на благоустройство территорий парка в районе озера Бельское.
Отмечается, что после подписания контракта замглавы Бронниц потребовал от подрядчика взятку размере 5% от суммы контракта, пообещав ему отсутствие проблем при выполнении работ и их принятии.
«Общая сумма взятки составила не менее девяти млн рублей», - уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Она добавила, что в итоге работы были выполнены не в полном объёме, однако документы о приёмке были подписаны. В результате городскому бюджету был причинён ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.
Ранее за взятку 60 млн рублей был арестован бывший замминистра образования и науки Дагестана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru