Замдиректора «Почты России» Емельченкова обвинили в превышении полномочий

По информации издания TAdviser, Емельченкова заподозрили в картельном сговоре. По этому же делу задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Эта компания была одним из поставщиков «Почты России».

Кроме того, обыски и оперативные мероприятия в рамках следствия, проведены ещё в нескольких компаниях и фирмах.

Серей Емельченков трудится в «Почте России» с 2013 года. До этого он занимал должность заместителя главы «РЕНОВА-финанс», а также гендиректором «КЭС-Энергосбыт».

