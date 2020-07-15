Замдиректора «Почты России» Емельченкова обвинили в превышении полномочий

Обвинение в превышении полномочий официально предъявлено заместителю генерального директора компании «Почта России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову. Следственный комитет ходатайствует о его домашнем аресте, сообщили ТАСС в Чертановском районном суде Москвы.

Уголовное дело открыто следственным управлением по Южному административному округу следственного главка СК по российской столице. В «Почте России» заверили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств.

В России спорят, как пробудить совесть чиновников

По информации издания TAdviser, Емельченкова заподозрили в картельном сговоре. По этому же делу задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Эта компания была одним из поставщиков «Почты России».

Кроме того, обыски и оперативные мероприятия в рамках следствия, проведены ещё в нескольких компаниях и фирмах.

Серей Емельченков трудится в «Почте России» с 2013 года. До этого он занимал должность заместителя главы «РЕНОВА-финанс», а также гендиректором «КЭС-Энергосбыт».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Facebook/ruspost
ТЕГИ:Следственный КомитетОбвинениеПочта России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры