«Закручивают гайки»: Почетный адвокат РФ о поправках в закон об адвокатуре
Поправки Минюста приведут к тому, что адвокаты будут бояться как-либо конфликтовать с правоохранительными органами, потому что при любой ситуации Минюст будет писать представление, заявил Островский.
Адвокатское сообщество возмущено попыткой Минюста контролировать прием в адвокатуру и хочет получить право оспаривать решение советов палаты, заявил почетный адвокат России Александр Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Обращение против поправок к закону «Об адвокатуре», подготовленных Минюстом, подписали более 400 российских адвокатов. Александр Островский оказался в их числе. Изменения касаются дисциплинарного производства, адвокатского запроса, доступа в суд, срока действия удостоверения и ряда других вопросов. Адвокаты боятся, что Минюст получит возможность легко лишить адвокатского статуса любого «неугодного» государству адвоката.
«Это дальнейшее закручивание гаек. Больше всего адвокатов возмутило то, что Минюст пытается контролировать прием в адвокатуру и то, что Минюст пытается получить право оспаривать решение советов палаты, если им отказывают в дисциплинарной ответственности адвокатов. На меня самого было несколько представлений, которые отклонялись, и я должен сказать, что представление было настолько безграмотное, что возникает вопрос», - отметил Островский.
По его словам, адвокатов будут умышленно запугивать.
«Адвокаты будут бояться конфликтовать с правоохранительными органами, чтобы не лишиться статуса. Потому что при любой ситуации правоохранительные органы пишут в Минюст, а он пишет представление. Я не уверен, что руководство федеральной и региональной палат будут отстаивать интересы адвокатуры», - резюмировал Островский.
В свою очередь вице-президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что палата подготовила свой отзыв и будет углубленно формировать свою позицию по вопросу о поправках Минюста.
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