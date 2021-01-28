Захарова заявила о неоднократной блокировке аккаунтов посольств РФ в соцсетях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым24" заявила о том, что аккаунты российских посольств за границей неоднократно блокировались в социальных сетях и платформах. Об этом сообщает РИА Новости.
Она рассказала, что фейковые страницы российских посольств неоднократно получали официальный статус, тогда как настоящие аккаунты блокировались. Представитель подчеркнула, что на сбор доказательств по такому "элементарному вопросу" уходит много времени, и негативно оценила работу служб поддержки в соцсетях.
Захаров отметила, что страницы ведут "обычную информационную работу", не выходящую за пределы правового поля. Дипломат добавила, что о принципах блокировки аккаунтов весь мир узнал только после ситуации с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Захарова заявила о неоднократной блокировке аккаунтов посольств РФ в соцсетях
- Украинские власти обвинили Януковича в госизмене
- На организаторов митинга в Петербурге завели дело за вовлечение подростков
- Авиасообщение России с Грецией и Сингапуром возобновляется с 8 февраля
- ВОЗ опасается «страшного шторма» COVID-19 в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru