Захарова заявила о неоднократной блокировке аккаунтов посольств РФ в соцсетях

Она рассказала, что фейковые страницы российских посольств неоднократно получали официальный статус, тогда как настоящие аккаунты блокировались. Представитель подчеркнула, что на сбор доказательств по такому "элементарному вопросу" уходит много времени, и негативно оценила работу служб поддержки в соцсетях.

Захаров отметила, что страницы ведут "обычную информационную работу", не выходящую за пределы правового поля. Дипломат добавила, что о принципах блокировки аккаунтов весь мир узнал только после ситуации с экс-президентом США Дональдом Трампом.