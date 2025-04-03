Захарова: Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме
3 апреля 202512:39
Гражданин России погиб в результате землетрясения в Мьянме. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть россиянин», - указала дипломат.
Захарова добавила, что посольство выясняет обстоятельства произошедшего.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. В результате 3085 человек погибли, еще 4715 пострадали, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru