Захарова: Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Мьянме. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спасатели из России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть россиянин», - указала дипломат.

Захарова добавила, что посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. В результате 3085 человек погибли, еще 4715 пострадали, пишет RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗемлетрясениеМьянмаРоссиянеМИД РФМария Захарова

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