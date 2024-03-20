«Задрали цены!»: Корпоративы подорожали на 30% из-за артистов, а не площадок

«Да, корпоративов сегодня полно. Большого всплеска я не вижу. Просто в период пандемии и в начале спецоперации рынок просел, а сейчас все возвращается. Другой вопрос в том, что цены сегодня на корпоративы изменились, все дорожает – техника, артисты», - отметила она.

По ее словам, артисты сегодня «задирают цены», а площадки наоборот предлагают приемлемые условия по стоимости и размещению.

«Надо учитывать, что артистов в целом не так много стало, все они серьезно задрали цены. В целом на 20-30% подорожала именно артистическая часть. А площадки, например, наоборот подешевели. Лофты и лаунжи по-прежнему более популярны, потому что ресторан – это привязка к определенной кухне. Лофты дешевле ресторанов, хотя сегодня рестораны предлагают большие скидки на большие заказы, это все индивидуально. Некоторые учитывают пожелания клиента и могут даже еду поменять на желаемую. Ситуации бывают разные», - рассказала собеседница НСН.

Самым популярным артистом России можно назвать Леонида Агутина, поскольку он востребован на частных событиях, а его концерты расписаны на два года вперед, рассказал ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин «Радиоточке НСН».

