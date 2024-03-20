«Задрали цены!»: Корпоративы подорожали на 30% из-за артистов, а не площадок
Дарья Исакова в эфире НСН отметила, что площадки сегодня наоборот подешевели, а рестораны борются за клиентов с лофтами.
Корпоративы подорожали на 20-30% из-за артистической части, а вот аренда площадок наоборот подешевела, заявила директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова в беседе с НСН.
Сохраняющийся на рынке дефицит кадров вынуждает компании искать способы стимулировать персонал, одним из них стали корпоративные мероприятия. Спрос на их проведение за год увеличился почти втрое. Это привело к росту на 20–40% трат на организацию таких мероприятий, пишет «Коммерсант». Исакова рассказала, что происходит в индустрии.
«Да, корпоративов сегодня полно. Большого всплеска я не вижу. Просто в период пандемии и в начале спецоперации рынок просел, а сейчас все возвращается. Другой вопрос в том, что цены сегодня на корпоративы изменились, все дорожает – техника, артисты», - отметила она.
По ее словам, артисты сегодня «задирают цены», а площадки наоборот предлагают приемлемые условия по стоимости и размещению.
«Надо учитывать, что артистов в целом не так много стало, все они серьезно задрали цены. В целом на 20-30% подорожала именно артистическая часть. А площадки, например, наоборот подешевели. Лофты и лаунжи по-прежнему более популярны, потому что ресторан – это привязка к определенной кухне. Лофты дешевле ресторанов, хотя сегодня рестораны предлагают большие скидки на большие заказы, это все индивидуально. Некоторые учитывают пожелания клиента и могут даже еду поменять на желаемую. Ситуации бывают разные», - рассказала собеседница НСН.
Самым популярным артистом России можно назвать Леонида Агутина, поскольку он востребован на частных событиях, а его концерты расписаны на два года вперед, рассказал ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу: При атаках на границе России ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек
- Врач-гастроэнтеролог назвала три вида полезных бутербродов
- Андрей Кончаловский: церемония вручения премий «Ника» пройдет в апреле или мае
- Агент Кологривого раскрыла подробности потасовки в новосибирском баре
- Шойгу: В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек
- Шойгу заявил, что с начала 2024 года Украина потеряла 71 тысячу военных
- Шойгу: В Вооруженных силах РФ в 2024 году создадут две общевойсковые армии
- Следующий кинофестиваль «Сандэнс» пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года
- Юрист назвала способ, который позволит быстрее закрыть ипотеку
- Визовый эксперт посоветовал россиянам оформить биометрический загранпаспорт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru