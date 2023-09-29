Задержаны диверсанты, которые пытались поджечь военкомат в Приморье
В Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артмене, сообщает Life.ru.
По информации издания, двое мужчин кинули два коктейля Молотова в здание военкомата.
По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию кураторов из Украины. Сейчас правоохранители выясняют подробности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ростовской области задержали двоих россиян, которые по заданию террористического «Легиона «Свобода России» (запрещен в РФ) готовили диверсионно-террористические акты, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru