Задержаны диверсанты, которые пытались поджечь военкомат в Приморье

В Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артмене, сообщает Life.ru.

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По информации издания, двое мужчин кинули два коктейля Молотова в здание военкомата.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию кураторов из Украины. Сейчас правоохранители выясняют подробности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростовской области задержали двоих россиян, которые по заданию террористического «Легиона «Свобода России» (запрещен в РФ) готовили диверсионно-террористические акты, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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