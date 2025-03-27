Задержанный основатель «Русагро» попросил отпустить его под залог в 1 млрд рублей
Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, задержанный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, попросил отпустить его под залог в 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее бизнесмен, а также бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов были задержаны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ущерб от их действий оценивается в миллиард рублей. Суд рассматривает ходатайство об аресте фигурантов.
Следствие просит отправить бизнесмена в СИЗО. Следователь отметил, что у Мошковича есть самолет Bombardier и родственники за границей - дочь во Франции и сын с гражданством Кипра. При этом сам бизнесмен имеет гражданство Израиля. Мошковича просят арестовать до 25 мая.
Фигурант в суде не признал вину в мошенничестве. По словам Мошковича, он не совершал преступлений. Бизнесмен выступил против ареста, пояснив, что находится под санкциями, не владеет самолетом и не сможет скрыться.
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