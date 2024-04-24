Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По информации собеседника агентства, экс-чиновницу задержали в Москве по подозрению во взяточничестве. Речь идет о сумме в размере 150 миллионов рублей, утверждает Telegram-канал Mash.

На своем посту Стригункова курировала региональное Министерство здравоохранения. Она покинула должность в конце марта 2024 года.

Накануне по подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Вину в совершении преступления он не признал, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЧиновникиЗадержаниеПодмосковье

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