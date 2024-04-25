В Дагестане задержали 10 фигурантов по делу о хищении 2,8 млрд рублей
Правоохранители задержали еще 10 руководителей подразделений ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», пишет ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Задержания прошли в рамках уголовного дело о хищении 2,8 миллиарда рублей в Дагестане. Общее число фигурантов увеличилось до 36.
Ранее по уголовному делу арестовали руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, а также ряд сотрудников подрядных организаций.
Ранее суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Накануне Басманный суд Москвы заключил чиновника под стражу на два месяца, передает «Радиоточка НСН».
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