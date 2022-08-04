YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова

Отмечается, что блокировка произошла в связи с нарушением правил сообщества. Какие именно правила были нарушены не уточняется.

Пучков известен под псевдонимом «Гоблин». Он вел свой канал на YouTube c 2007 года, где обсуждал на нём игры, фильмы, сериалы. На канал подписаны более 3 млн пользователей.





