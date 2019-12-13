Ястреб или голубь: Набиуллина не смогла сказать, что она за птица
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что не уверена, является ли она птицей вообще, если говорить о метафорах, использующихся на финансовом рынке. Как пишет РИА Новости, на финансовом рынке термины «ястребы» и «голуби» применяются при указании на приверженность государственного деятеля одному из направлений денежно-кредитной политики. Ястребы выступают за жесткую политику и высокие ставки в экономике, голуби - за мягкую и, соответственно, снижение ставок.
«Не уверена, птица ли я вообще», - отметила Набиуллина.
Ранее НСН писала, что Центробанк России 12 декабря снова понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 6,25%. Таким образом обновлен минимум с марта 2014 года. Это пятое понижение ставки с начала года. Ранее ЦБ снижал ее на 0,25% в июне, июле и в сентябре, а в октябре – сразу на 0,5%.
Отметим, что перед введением западных санкций против России из-за ситуации на Украине ключевая ставка в стране составляла 5,5%.
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