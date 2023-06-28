Яровая рассказала о новом «проекте Пентагона» - «насекомых-союзниках»

Во время пленарного заседания она пояснила, что он направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми «генно-модифицированных вирусов и патогенов».

По её словам, подобную активность легко замаскировать под естественные очаги.

«Парламентом создана комиссия по биологическим угрозам. Мы ждём от вас конкретные предложения с тем, чтобы выработать дополнительные системные решения, обеспечивающие экономическую безопасность нашей страны», - заключила депутат.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы США могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов, сообщает RT.

