Яровая рассказала о новом «проекте Пентагона» - «насекомых-союзниках»
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Пентагон работает над новым проектом, который называется «насекомые-союзники», сообщает Дума ТВ.
Во время пленарного заседания она пояснила, что он направлен на то, чтобы решить задачу переноса такими насекомыми «генно-модифицированных вирусов и патогенов».
По её словам, подобную активность легко замаскировать под естественные очаги.
«Парламентом создана комиссия по биологическим угрозам. Мы ждём от вас конкретные предложения с тем, чтобы выработать дополнительные системные решения, обеспечивающие экономическую безопасность нашей страны», - заключила депутат.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы США могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru