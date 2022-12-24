По его словам, ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы американского Минобороны (ДИТРА) о деятельности на Украине. Согласно документу, исполнители военно-биологических программ — Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Кроме того, в отчете упоминаются три подрядные организации Пентагона, тридцать сотрудников лабораторий и семь руководителей из Минобороны США.

Как отметил Кириллов, экс-сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских лабораториях.

Также начальник войск РХБЗ раскрыл новых фигурантов украинской военно-биологической программы, среди которых экс-директор ДИТРА Кеннет Майерс, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт и другие.

По словам Кириллова, указанные в отчете лица связаны с Демократической партией США, «лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты».

