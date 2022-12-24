Минобороны обнародовало данные об исполнителях военно-биологических программ США на Украине
Министерство обороны РФ получило данные об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
По его словам, ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы американского Минобороны (ДИТРА) о деятельности на Украине. Согласно документу, исполнители военно-биологических программ — Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Кроме того, в отчете упоминаются три подрядные организации Пентагона, тридцать сотрудников лабораторий и семь руководителей из Минобороны США.
Как отметил Кириллов, экс-сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских лабораториях.
Также начальник войск РХБЗ раскрыл новых фигурантов украинской военно-биологической программы, среди которых экс-директор ДИТРА Кеннет Майерс, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт и другие.
По словам Кириллова, указанные в отчете лица связаны с Демократической партией США, «лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты».
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