В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию

Как сообщил изданию первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции Андрей Луговой, все члены ЛДПР поддержали инициативу. При этом документ будет обсуждаться на уровне фракции.

«Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру», — подчеркнул Луговой.

Депутаты намерены внести законопроект в весеннюю сессию Госдумы.

Отмечается, что авторы документа работают над корректным определением термина «русофобия» и пока не решенными вопросами наказания за подобные проявления. В ЛДПР допустили, что ответственность за русофобию может быть схожа с наказанием за публичные призывы к экстремизму, пишет «Свободная пресса».

