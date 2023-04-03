В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «русофобия» и наказание за ее проявления. Об этом пишут Известия.
Как сообщил изданию первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции Андрей Луговой, все члены ЛДПР поддержали инициативу. При этом документ будет обсуждаться на уровне фракции.
«Мы будем делать все, чтобы защитить русских по всему миру», — подчеркнул Луговой.
Депутаты намерены внести законопроект в весеннюю сессию Госдумы.
Отмечается, что авторы документа работают над корректным определением термина «русофобия» и пока не решенными вопросами наказания за подобные проявления. В ЛДПР допустили, что ответственность за русофобию может быть схожа с наказанием за публичные призывы к экстремизму, пишет «Свободная пресса».
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