Яровая: Нелегальная миграция является источником непредсказуемых угроз
Российские власти не должны допускать на территорию страны лиц с неустановленными целями и с незаконными условиями пребывания. Как пишет NEWS.ru, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По её словам, правительство РФ рассматривает нелегальную миграцию и её организацию, как источник повышенных и непредсказуемых угроз.
«Мы не можем себе позволить, чтобы на территории страны находились лица, которые заведомо незаконно пребывают... Это значит априори, что субъекты способны к совершению правонарушения, а возможно и преступления», — сказала парламентарий.
Яровая добавила, что в целях пресечения этой опасности были разработаны пять комплексных законов.
Ранее в МВД РФ заявили, что в России выявили 14 тысяч мигрантов с сертификатами, не говорящих по-русски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России
- Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани
- «Хезболла» опровергла информацию о назначении нового лидера
- Путин наградил экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
- СМИ: Трамп готовит тезисы по признанию выборов недействительными при поражении
- Сотрудников Госавтоинспекции арестовали за аферу при сдаче экзаменов
- В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ее партии
- Режим ЧС из-за пожаров ввели в Ростовской области
- СМИ: Поставка товаров в РФ через Киргизию может подорожать на 60%
- Яровая: Нелегальная миграция является источником непредсказуемых угроз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru