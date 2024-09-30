Яровая: Нелегальная миграция является источником непредсказуемых угроз

По её словам, правительство РФ рассматривает нелегальную миграцию и её организацию, как источник повышенных и непредсказуемых угроз.

«Мы не можем себе позволить, чтобы на территории страны находились лица, которые заведомо незаконно пребывают... Это значит априори, что субъекты способны к совершению правонарушения, а возможно и преступления», — сказала парламентарий.

Яровая добавила, что в целях пресечения этой опасности были разработаны пять комплексных законов.

Ранее в МВД РФ заявили, что в России выявили 14 тысяч мигрантов с сертификатами, не говорящих по-русски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».