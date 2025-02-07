Ярослав Шапошников в феврале покинет пост мэра Воркуты

О своей отставке мэр Воркуты объявит в ближайшее время.

Шапошников является руководителем администрации города Воркута с марта 2021 года. С июля 2023 года по июль 2024 года служил по контракту в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали главу администрации Северодонецка (ЛНР) Николая Моргунова по подозрению в разбое и бандитизме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

