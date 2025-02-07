Ярослав Шапошников в феврале покинет пост мэра Воркуты

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников собирается скоро покинуть свой пост и перейти на работу в Москву, сообщили РБК со ссылкой на администрацию города.

По данным администрации Воркуты, это связано с предложением новой работы в Москве после получения Шапошниковым сертификата об окончании программы ВШГУ РАНХИГС «Время героев».

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О своей отставке мэр Воркуты объявит в ближайшее время.

Шапошников является руководителем администрации города Воркута с марта 2021 года. С июля 2023 года по июль 2024 года служил по контракту в зоне спецоперации.

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