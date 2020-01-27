Сбои Mail.ru и Yandex отказались связывать с суверенным интернетом

27 января 202018:49
Георгий Гагарин

Эксперты в эфире НСН объяснили, чем вызваны проблемы почтовых сервисов.



Сегодня у пользователей Mail.ru возникли проблемы с почтой. Им не удавалось войти в аккаунт, при попытке авторизоваться сервис выдавал ошибку. В Mail.ru Group технические неполадки объяснили обновлением системы.

Сообщали о проблемах в работе сервиса и пользователи «Яндекса». Проблемы были связаны с работой почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». В компании их объяснили тем, что в приложении «Яндекс.Почта» можно добавить аккаунт не только «Яндекса», но и других почтовых сервисов, у которых сегодня были проблемы.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН объяснил, что это не связано с проверкой работы систем суверенного интернета.

В работе «Вконтакте» произошел сбой

«Это не может быть связано с вопросами суверенного интернета. При сбоях подобных сервисов есть два варианта. Это аппаратное обеспечение, когда выходят из строя центры обработки данных. Либо это программная проблема, когда в обновление закрадываются определенные ошибки. Необходимо сделать откат в достаточно короткие сроки, что в этот раз сделано не было», - пояснил он.

Нельзя исключать и вмешательства злоумышленников.

«Атаки всегда возможны, в том числе и на такие крупнейшие в России ресурсы как Mail.ru и Yandex. Такую вероятность исключать не стоит. Но они видны в первую очередь, и нам бы об этом сообщили», - заметил Кусков.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН указала на еще одну возможную причину сбоев. «Это может быть связано с операторами связи, к которым подключены компании», - сказал он.

Ранее Мариничев рассказал НСН, почему пользователям не помешает предустановка российского ПО. При желании предустановленный софт можно будет удалить.

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ФОТО: pixabay.com
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