Сбои Mail.ru и Yandex отказались связывать с суверенным интернетом

Сегодня у пользователей Mail.ru возникли проблемы с почтой. Им не удавалось войти в аккаунт, при попытке авторизоваться сервис выдавал ошибку. В Mail.ru Group технические неполадки объяснили обновлением системы.

Сообщали о проблемах в работе сервиса и пользователи «Яндекса». Проблемы были связаны с работой почты, сайта и сервиса «Яндекс.Деньги». В компании их объяснили тем, что в приложении «Яндекс.Почта» можно добавить аккаунт не только «Яндекса», но и других почтовых сервисов, у которых сегодня были проблемы.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН объяснил, что это не связано с проверкой работы систем суверенного интернета.