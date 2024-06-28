«Я - сторонник»: Бастрыкин призвал обсудить возможность возврата смертной казни

Выступая на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, он напомнил о теракте в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек.

По его словам, в СССР высшую меру наказания могли назначить за убийство всего двух человек, а в случае с трагедией в Подмосковье террористы получат максимум пожизненное лишение свободы.

«В некоторых случаях смертную казнь нужно применять, и в этих случаях я - сторонник смертной казни... Будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-100 человек, и он приговорен к высшей мере», - пояснил Бастрыкин.

Глава СК РФ также добавил, что приговорённые к пожизненному сроку получают трёхразовое питание и могут совершать двухчасовые прогулки, тогда как он, из-за отсутствия времени, не может себе позволить «два часа погулять».

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России при нынешней Конституции невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

