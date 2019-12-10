WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
В 2020 году популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов по всему миру. Как отмечает Daily Mail, это произойдёт по причине того, что завершится поддержка функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.
На телефонах с Windows Mobile мессенджер перестанет работать после 31 декабря текущего года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля.
К слову, ранее стало известно, что после 1 февраля 2020 года будет нельзя создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Создатель социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за небезопасности данных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», - написал он.
По его словам, в мессенджере WhatsApp система безопасности не обеспечивает должный уровень защиты и доступ к информации пользователей может получить как хакеры, так и спецслужбы.
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