WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

В 2020 году популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов по всему миру. Как отмечает Daily Mail, это произойдёт по причине того, что завершится поддержка функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

На телефонах с Windows Mobile мессенджер перестанет работать после 31 декабря текущего года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля.

К слову, ранее стало известно, что после 1 февраля 2020 года будет нельзя создавать новые аккаунты пользователям с Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше, отмечает телеканал 360.