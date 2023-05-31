«Взять под контроль»: Основатель ОМС призвал проводить аборты только в государственных клиниках
Владимир Гришин заявил в эфире НСН, что в частных клиниках медикам безразлична судьба женщины, так как преобладает коммерческая составляющая.
В частных клиниках медикам зачастую безразлична судьба женщины при проведении аборта, с пациенткой не проводят необходимых бесед, так как заинтересованы в получении прибыли, заявил основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в беседе с НСН.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать ее инициативу. Она предложила проводить аборты в стране только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По ее мнению, это поспособствует повышению рождаемости. Гришин призвал отказаться от проведения абортов в частных клиниках.
«Этот вопрос многократно обсуждался, речь идет о том, чтобы несколько упорядочить процесс предоставления данных услуг, данной медицинской помощи. Когда женщина обращается в частный центр, как правило, преобладает коммерческая составляющая, когда медикам безразлично. Речь идет о том, чтобы при обращении в государственную клинику можно было провести с женщиной определенное собеседование и, возможно, остановить от принятия данного решения. Это позволит взять под контроль государству этот процесс, так как количество абортов высоко», - отметил он.
Собеседник НСН также добавил, что в государственных учреждениях женщина может рассчитывать на качественную помощь в случае осложнений. При этом стоимость такой услуги в любом случае будет ниже, чем в частных клиниках.
«Все-таки в государственных клиниках уровень оказания данной медицинской помощи достаточно высокий. Если вдруг возникает осложнение, требуется широкий спектр помощи, хирургическое вмешательство, например. Данная услуга меньше стоит в государственных клиниках. Я не думаю, что женщины массово будут выезжать для получения этой услуги за границу, потому что риск получения услуг в других странах высок. Я не уверен, что в соседних странах данный вид услуг предоставляется на высоком уровне», - резюмировал Гришин.
Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов предложил ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту в клинике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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