«Взять под контроль»: Основатель ОМС призвал проводить аборты только в государственных клиниках

«Этот вопрос многократно обсуждался, речь идет о том, чтобы несколько упорядочить процесс предоставления данных услуг, данной медицинской помощи. Когда женщина обращается в частный центр, как правило, преобладает коммерческая составляющая, когда медикам безразлично. Речь идет о том, чтобы при обращении в государственную клинику можно было провести с женщиной определенное собеседование и, возможно, остановить от принятия данного решения. Это позволит взять под контроль государству этот процесс, так как количество абортов высоко», - отметил он.

Собеседник НСН также добавил, что в государственных учреждениях женщина может рассчитывать на качественную помощь в случае осложнений. При этом стоимость такой услуги в любом случае будет ниже, чем в частных клиниках.

«Все-таки в государственных клиниках уровень оказания данной медицинской помощи достаточно высокий. Если вдруг возникает осложнение, требуется широкий спектр помощи, хирургическое вмешательство, например. Данная услуга меньше стоит в государственных клиниках. Я не думаю, что женщины массово будут выезжать для получения этой услуги за границу, потому что риск получения услуг в других странах высок. Я не уверен, что в соседних странах данный вид услуг предоставляется на высоком уровне», - резюмировал Гришин.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов предложил ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту в клинике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

