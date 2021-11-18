Взаимное признание вакцин может произойти в 2022 году

Дмитриев подчеркнул, что ряд политических сил препятствует признанию российских вакцинных сертификатов. В то же время он отметил, что многие страны понимают, что «российские туристы одни из лучших туристов в мире, поэтому хотят их видеть». Взаимное признание сертификатов вакцинации является наиболее важным вопросом для путешествий, заявил глава РФПИ.

Дмитриев предположил, что все зарубежные вакцины от COVID-19 будут также признаны в России, если пройдут проверку российского Минздрава. Для уточнения глава РФПИ переадресовал этот вопрос в само ведомство.

