Выживший захватчик заложников в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта

Инцидент с захватом заложников произошёл 16 июня. В СИЗО №1 Ростова-на-Дону шесть заключенных захватили двух сотрудников тюрьмы в заложники. Преступники требовали оружие, автомобиль и возможность покинуть СИЗО, чтобы потом улететь из страны. Впоследствии все террористы были ликвидированы, выжил только Камнев. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Помимо этого, с августа 2023 года в Южном окружном военном суде слушается другое уголовное дело, фигурантом которого также является Камнев. По данным суда, мужчина обвиняется по статьям о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, о подготовке к теракту, о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также о финансировании терроризма. В четверг 11 июля состоялось заседание по данному уголовному делу, на котором Камнев признал свою вину в полном объеме.

В материале уточняется, что в сентябре 2020 года Камнев стал членом запрещенной в России экстремистской ячейки. В марте 2021 года он планировал теракт в здании ОМВД России по Кисловодску вместе со своей женой, однако их задержали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

