Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина

Мужчину наградили открыткой, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификатом на поездку на космодром Восточный.

«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются», - сказал Козырев.

Ранее Марат Сабитов стал двухмиллионным посетителем выставки «Россия», за что был награждён сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

