Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина
Житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщает РИА Новости.
Мужчину наградили открыткой, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификатом на поездку на космодром Восточный.
«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что всё в России возможно, мечты сбываются», - сказал Козырев.
Ранее Марат Сабитов стал двухмиллионным посетителем выставки «Россия», за что был награждён сертификатом на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru