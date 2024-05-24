Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал в столицу с родителями.

Гостю вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Родители Кирилла признались, что впервые посетили выставку в столице и очень рады стать юбилейными гостями мероприятия.

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Также в мае жительница Сургута Татьяна Ясюкович стала тринадцатимиллионным гостем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия». Сообщается, что женщину поздравили на стенде Кировской области. В качестве награды она получила сертификат на поездку в данный регион, в ходе которой предусмотрены посещение фабрики больших матрёшек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий.

А жительница города Орёл Ольга Лутова стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия» и получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"
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