Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал в столицу с родителями.

Гостю вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Родители Кирилла признались, что впервые посетили выставку в столице и очень рады стать юбилейными гостями мероприятия.