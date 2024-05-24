Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей
Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал в столицу с родителями.
Гостю вручили сертификат на семейное путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Родители Кирилла признались, что впервые посетили выставку в столице и очень рады стать юбилейными гостями мероприятия.
Также в мае жительница Сургута Татьяна Ясюкович стала тринадцатимиллионным гостем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия». Сообщается, что женщину поздравили на стенде Кировской области. В качестве награды она получила сертификат на поездку в данный регион, в ходе которой предусмотрены посещение фабрики больших матрёшек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий.
А жительница города Орёл Ольга Лутова стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия» и получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил о подготовке официального визита Путина в КНДР
- Зеленский второй раз за неделю приехал в Харьков
- Экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки
- Опубликован трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым
- Власти Украины продлили санкции против российских телеканалов и СМИ
- Кабмин РФ одобрил проект сотрудничества с Узбекистаном в создании кино
- «Южная» группировка войск освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку
- Мишустин: В СНГ необходимо создать независимую платежную систему
- Начались съемки четвертого сезона сериала про саратовскую деревню «Жуки»
- Путин: Между Россией и Белоруссией нет нерешенных вопросов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru