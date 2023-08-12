Выселенные из отелей Турции из-за туроператора дети вернулись в Россию
Все дети, выселенные из отелей во время отдыха в Турции из-за недобросовестных действий туроператора «Колибри-тур», вернулись в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.
Ранее СМИ сообщили, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, который «Колибри-тур» не оплатила. Позже часть детей вернулась в Россию. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри-тур" и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию», — отметили в посольстве.
В дипмиссии указали, что вместе с генконсульством РФ в Анталье приложили все усилия по защите прав и интересов детей.
Посольство также отметило, что при спонсорской помощи ряда туроператоров восемь россиян в возрасте 8-14 лет на безвозмездной основе вернули в Москву и Санкт-Петербург. Генконсульство обеспечивало трансфер несовершеннолетних в аэропорт, содействие при регистрации на рейс и контроль прохождения через КПП. Действия координировали с родителями детей вплоть до прибытия последних в пункт назначения.
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