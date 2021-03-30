Вынесен приговор дагестанцам, помывшим обувь в святом источнике в Калининграде
Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры уроженцам Дагестана Расулу Сайхаерву и Джамалдину Магамоведову, которые помыли обувь под краном со святой водой, пишет «Коммерсант».
За оскорбление религиозных чувств верующих на них было заведено уголовное дело. Один из подсудимых вину признал, другой отрицал ее. Военный суд учел перечень смягчающих обстоятельств и ограничился в обоих случаях штрафами - в 100 тысяч и 200 тысяч рублей.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Кавказа, судя по внешнему виду, со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме. На записи слышны слова одного из участников процедуры. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», - цитируют его argumenti.ru. Мывшими ноги оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота.
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