Вынесен приговор дагестанцам, помывшим обувь в святом источнике в Калининграде

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры уроженцам Дагестана Расулу Сайхаерву и Джамалдину Магамоведову, которые помыли обувь под краном со святой водой, пишет «Коммерсант».

Мывшие ноги в святом источнике в Калининграде попали под уголовное дело

За оскорбление религиозных чувств верующих на них было заведено уголовное дело. Один из подсудимых вину признал, другой отрицал ее. Военный суд учел перечень смягчающих обстоятельств и ограничился в обоих случаях штрафами - в 100 тысяч и 200 тысяч рублей.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Кавказа, судя по внешнему виду, со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме. На записи слышны слова одного из участников процедуры. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», - цитируют его argumenti.ru. Мывшими ноги оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота.

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Фото: скриншот видео
ТЕГИ:ПриговорСудКалининград
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