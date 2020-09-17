Мывшие ноги в святом источнике в Калининграде попали под уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту выходки двух военнослужащих, которые омыли свою обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. Им вменяется статья «Оскорбление чувств верующих», передает ТАСС.

Уголовное производство инициировано 306 военным следственным отделом на основе материалов Управления МВД по Калининградской области, уточняет Газета.ру.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Кавказа, судя по внешнему виду, со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме. На записи слышны слова одного из участников процедуры. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», - цитируют его argumenti.ru. Мывшими ноги оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота.

Сначала бытовало мнение, что это уроженцы Чечни, однако глава республики опроверг это, одновременно призвав «наказать их по закону». Он не исключил, что «герои» ролики могли совершить проступок по глупости. Один из них уже принёс извинения

