ВВС: Кремль и мэрия Москвы выбрали вариант памятника на Лубянке

Создание памятника русскому князю Александру Невскому поддерживают в Кремле и в мэрии Москвы. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на чиновника, участвующего в решении данного вопроса.

На Лубянке снова будет памятник

Источник СМИ напомнил, что памятник основателю советской службы госбезопасности Феликсу Дзержинскому, демонтированный с Лубянской плозади в 1991 году, нашел место в парке «Музеон». По мнению властей, площадь должен украсить новый монумент. Сообщается, что речь идет о памятнике Александру Невскому.

При этом ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» с 25 февраля начнется общественное голосование, в ходе которого москвичи должны выбрать один из двух вариантов скульптур – возвращение на место памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, либо установка монумента князю Александру Невскому.

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ФОТО: Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГолосованиеМоскваКремльПамятникиПамятник
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