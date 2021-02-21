ВВС: Кремль и мэрия Москвы выбрали вариант памятника на Лубянке

Источник СМИ напомнил, что памятник основателю советской службы госбезопасности Феликсу Дзержинскому, демонтированный с Лубянской плозади в 1991 году, нашел место в парке «Музеон». По мнению властей, площадь должен украсить новый монумент. Сообщается, что речь идет о памятнике Александру Невскому.

При этом ранее сообщалось, что на портале «Активный гражданин» с 25 февраля начнется общественное голосование, в ходе которого москвичи должны выбрать один из двух вариантов скульптур – возвращение на место памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, либо установка монумента князю Александру Невскому.

