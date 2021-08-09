Вузам поручили довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80%

Министерство науки и высшего образования довело до вузов рекомендации касательно процента коллективного иммунитета от COVID-19 среди своих сотрудников. Как следует из рекомендаций ведомства, учебные заведения должны обеспечить, 80 % коллективного иммунитета.

К этой цифре относятся те сотрудники, которые перенесли вакцинацию, а также те, кто официально переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Также за вакцинацию сотрудников рекомендовано поощрять выходным днем.

Тех же сотрудников, кто не прошел вакцинацию, можно перевести на удаленку или отстранить от работы с сохранением или без сохранения заплаты.

Точной даты, до которой следует выполнить данные рекомендации, не сообщается.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам очный формат обучения для привитых студентов.

