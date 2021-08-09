Минобразования рекомендовало вузам очный формат обучения для привитых студентов

Министерство образования рекомендовало организовать очный формат обучения для привитых от коронавируса или переболевших в течение последних шести месяцев студентов. Об этом говорится в утвержденных замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым рекомендациях подведомственным министерству организациям.

Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов

Ведомство также рекомендовало вузам проводить экзамены для привившихся и не привившихся от COVID-19 студентов раздельно с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором.

Кроме того, учебным заведениям рекомендовано организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет, передает ТАСС. В документе говорится, что это может быть сделано при наличии у учреждения такой возможности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСтудентывузы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры