Минобразования рекомендовало вузам очный формат обучения для привитых студентов

Ведомство также рекомендовало вузам проводить экзамены для привившихся и не привившихся от COVID-19 студентов раздельно с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых Роспотребнадзором.

Кроме того, учебным заведениям рекомендовано организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет, передает ТАСС. В документе говорится, что это может быть сделано при наличии у учреждения такой возможности.

