ВЦИОМ выяснил отношение россиян к странам ЕС

Более половины (55%) участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно относятся к странам Европейского союза. Также выяснилось, что 48% респондентов хотели бы для РФ партнерских отношений с ЕС.

Социологи подчеркнули, что, несмотря на в целом положительное отношение жителей РФ к странам ЕС, большинство участников опроса уверены, что в текущем характере отношений России со странами Евросоюза преобладает негатив: 40% оценили их как скорее прохладные, 13% как враждебные.

Кроме того, из опроса ВЦИОМ следует, что 48% респондентов считают, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с ЕС.

МИД РФ пообещал ответить на санкции, которые ЕС планирует ввести из-за Навального

Между тем, ранее в понедельник, 1 марта, стало известно, что постпреды Европейского союза запустили оформление санкций в отношении российских граждан, которые причастны к аресту оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов предупредил, что Москва ответит на возможные санкции, которые готовит Европа из-за Навального, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОпросВЦИОМРоссиянеЕвросоюз
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