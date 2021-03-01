ВЦИОМ выяснил отношение россиян к странам ЕС

Более половины (55%) участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно относятся к странам Европейского союза. Также выяснилось, что 48% респондентов хотели бы для РФ партнерских отношений с ЕС.

Социологи подчеркнули, что, несмотря на в целом положительное отношение жителей РФ к странам ЕС, большинство участников опроса уверены, что в текущем характере отношений России со странами Евросоюза преобладает негатив: 40% оценили их как скорее прохладные, 13% как враждебные.

Кроме того, из опроса ВЦИОМ следует, что 48% респондентов считают, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с ЕС.