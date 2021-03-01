МИД РФ пообещал ответить на санкции, которые ЕС планирует ввести из-за Навального
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, «когда будет действие — тогда будет и противодействие».
Каким будет ответ со стороны России, пока неизвестно, по словам дипломата, сейчас можно лишь «гадать на кофейной гуще».
Ранее в понедельник сообщалось, что постпреды стран-членов Евросоюза на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка из-за нарушения прав человека, который должен включить россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕС.
На прошлой неделе в российском МИД назвали требование об освобождении Навального категорически неприемлемым и абсурдным, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- ФАС проверяет производителей куриного мяса и яиц
- Эпидемиолог объяснил, почему нельзя отменять масочный режим
- МИД РФ пообещал ответить на санкции, которые ЕС планирует ввести из-за Навального
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
- Российская медиакомпания оспорит 15-миллионную компенсацию экс-прокурору
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru