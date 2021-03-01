МИД РФ пообещал ответить на санкции, которые ЕС планирует ввести из-за Навального

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела оппозиционного политика Алексея Навального. По его словам, «когда будет действие — тогда будет и противодействие».

Пошел по этапу. Навального перевели из СИЗО в неизвестность

Каким будет ответ со стороны России, пока неизвестно, по словам дипломата, сейчас можно лишь «гадать на кофейной гуще».

Ранее в понедельник сообщалось, что постпреды стран-членов Евросоюза на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка из-за нарушения прав человека, который должен включить россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Об этом сообщил РИА Новости источник в ЕС.

На прошлой неделе в российском МИД назвали требование об освобождении Навального категорически неприемлемым и абсурдным, сообщает телеканал «360».



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции ЕСМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры