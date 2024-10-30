ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает проблему наркомании «очень серьезной»

При этом 11% респондентов отметили, что у них есть знакомые, которые употребляют наркотики, еще 22% не знают об этом наверняка. Помимо прочего 67% опрошенных сказали, что не имеют таких людей в окружении, что стало минимальным значением за весь период измерений с 2004 года.

Опрос также показал, что 40% россиян считают наркоманию болезнью, а 25% видят в ней социальную проблему. Еще 26% респондентов заявили, что наркоманов надо изолировать, а 5% указали, что наркотики – личное дело каждого.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил «Радиоточке НСН», что в России необходимо ввести смертную казнь для организаторов наркоторговли.

