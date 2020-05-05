Организаторы рассказали, как стать участником «Бессмертного полка»

Организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» рассказали, что в акции смогут принять участие даже те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Для этого необходимо оставить заявку на одной из площадок: https://2020.polkrf.ru/, https://sber9may.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app.

В анкете регистрации поле, где должна быть фотография, можно оставить пустым. Из формы заявки также исключен пункт, где надо было указывать степень родства с публикуемым героем. Кроме того, не обязательным стало и внесение даты рождения и смерти участника войны.

Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге ветеранов на своих страницах в соцсетях под хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.

Шествие будет транслироваться на медиаэкранах страны, в том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, «Победа», площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Кроме того, шествие покажут на различных online-платформах, а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru и www.polk.press.

Организаторы планируют, что «Бессмертный полк онлайн» соберёт ещё больше участников, чем живые шествия.

В нынешнем году из-за эпидемии COVID-19 акция впервые пройдет онлайн. Пройти в онлайн-строю 9 мая смогут все желающие.

За неделю в акции «Бессмертный полк онлайн» зарегистрировались более 600 тысяч человек.

По вопросам, связанным с акцией, можно обратиться по телефону горячей линии по номеру 8-800-201-94-50.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Бессмертный Полк
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