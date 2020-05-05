Организаторы рассказали, как стать участником «Бессмертного полка»

Присоединиться к шествию также можно, рассказав о подвиге ветеранов на своих страницах в соцсетях под хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.

Шествие будет транслироваться на медиаэкранах страны, в том числе в Москве, а также на телеканалах СТС, «Победа», площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Кроме того, шествие покажут на различных online-платформах, а также на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru и www.polk.press.

Организаторы планируют, что «Бессмертный полк онлайн» соберёт ещё больше участников, чем живые шествия.

В нынешнем году из-за эпидемии COVID-19 акция впервые пройдет онлайн. Пройти в онлайн-строю 9 мая смогут все желающие.

За неделю в акции «Бессмертный полк онлайн» зарегистрировались более 600 тысяч человек.

По вопросам, связанным с акцией, можно обратиться по телефону горячей линии по номеру 8-800-201-94-50.

