Опрос: У 53 % россиян выросла зарплата в 2023 году
По итогам 2023 года у 53% россиян выросла зарплата, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками HR-холдинга Ventra.
При этом более трети граждан (36%) заявили об увеличении собственных доходов в прошлом году, пишут «Известия».
Эксперты отрасли отметили, что почти никто из опрошенных не потерял в доходах на старом и новом местах работы.
Работодатели вынуждены платить больше новым сотрудникам, если долго не могут закрыть вакансию, заявил ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков «Радиоточке НСН». Он отметил, что проблема затронула все отрасли, старых работников пытаются удерживать премиями и нематериальными бонусами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru