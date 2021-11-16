Второй человек в мире выздоровел от ВИЧ без лекарств

Врачи из Аргентины и США обнаружили пациентку, организму которой полностью удалось избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), не прибегая к медицинскому вмешательству.

Это второе известное естественное выздоровление во всем мире.

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Людей, организму которых удается успешно подавлять распространение ВИЧ, очень мало. Среди ВИЧ-инфицированных их — всего 0,1-2,5 процента, — и за ними пристально следят ученые в надежде выяснить механизм борьбы с вирусом.

В 2020 году группе исследователей из США удалось в Сан-Франциско выявить пациентку, у которой не удалось найти ни одной последовательности ВИЧ, которую можно было бы использовать для производства нового вируса, — что говорит о том, что иммунитету пациентки удалось каким-то образом победить захватчика.

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ТЕГИ:ВИЧ
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