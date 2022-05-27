Синоптики прогнозируют опасную погоду в Подмосковье
Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в нескольких российских регионах, в том числе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областях ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер. Крайне неблагоприятная погода ждет и жителей Татарстана, где пройдут сильные дожди с градом, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
Также сильные дожди с грозой и крупным градом ожидаются в Свердловской области. Во время грозы ветер разгонится до 25 метров в секунду. Аналогичная погода ждет жителей Курганской области.
Во всех перечисленных регионах объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.
Ранее синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода со второй половины этой недели. С четверга в столице начнётся дождь, который будет идти каждый день вплоть до 4 июня.
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