Синоптики прогнозируют опасную погоду в Подмосковье

По его словам, во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областях ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер. Крайне неблагоприятная погода ждет и жителей Татарстана, где пройдут сильные дожди с градом, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Также сильные дожди с грозой и крупным градом ожидаются в Свердловской области. Во время грозы ветер разгонится до 25 метров в секунду. Аналогичная погода ждет жителей Курганской области.

Во всех перечисленных регионах объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее синоптики предупредили москвичей о начале длительного дождливого периода со второй половины этой недели. С четверга в столице начнётся дождь, который будет идти каждый день вплоть до 4 июня.

